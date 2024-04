Concorrente da TV Globo no Amazonas desliga sinal em apoio à Isabelle

“Segundo um dos nossos princípios, que é o de andar de mãos dadas com o povo, nós do grupo A Crítica, nos unimos aos amazonenes em uma corrente positiva para a nossa representante, Isabelle Nogueira. Agradecemos a compreensão e afirmamos que nesse momento, não se trata de concorrência de emissoras, mas, sim, da vitória de uma amazonenese”, disse o comunicado oficial.

Isabelle é uma das finalistas do BBB 24 e concorre junto com Davi e Matteus. Os fãs da sister estão reunidos no centro de Manaus para torcer no ritmo do Boi Garantido e com apresentações de bandas locais.