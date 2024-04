Concurso Nacional Unificado: MGI divulga horários e regras para provas

Nesta quarta-feira (17), o Ministério de Gestão (MGI) divulgou oficialmente os horários e regras para a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado, prevista para o dia 5 de maio.

Confira os horários estabelecidos:

Turno matutino Abertura dos portões: 7h30 Fechamento dos portões: 8h30 Início de aplicação: 9h Término de aplicação: 11h30 Término da aplicação para candidatos que necessitem de tempo adicional para realização das provas e tenham solicitado no ato da inscrição: 12 horas e 30 minutos Duração de provas: 2h30



Turno vespertino Abertura dos portões: 13h Fechamento dos portões: 14h Início de aplicação: 14h30 Término de aplicação: 18h Término da aplicação para candidatos que necessitem de tempo adicional para realização das provas e tenham solicitado no ato da inscrição: 19 horas. Duração de provas: 3h30



No que diz respeito às temáticas a serem cobradas em cada um dos períodos, têm-se:

Matutino: Nível superior (blocos 1 a 7): provas objetivas de conhecimentos gerais e prova discursiva de conhecimento específico do bloco para o qual o candidato se inscreveu; Nível médio (bloco 8): provas objetivas e redação.

Vespertino: Nível superior (blocos 1 a 7): provas objetivas de conhecimentos específicos do bloco para o qual o candidato se inscreveu; Nível médio (bloco 8): provas objetivas.



Para além, o MGI prevê algumas regras para a aplicação das provas, tais como:

O candidato deverá chegar ao local das provas com 1 hora de antecedência, munido de Cartão de Confirmação de Inscrição, impresso da página do Concurso Público Nacional Unificado na internet, do documento de identidade e de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

Nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas sem autorização e acompanhamento da fiscalização;

Não será admitido o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões;

O candidato só poderá ausentar-se do recinto após 2 (duas) horas contadas a partir do efetivo início das provas.

Não será permitido que o candidato leve o caderno de provas para casa.

Panorama do Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado dispõe de 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal. Confira a distribuição:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados serão contemplados com salários entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

O certame em questão recebeu 2.144,435 inscritos, sendo que os estados com maior índice de participantes foram São Paulo e Rio de Janeiro, com 228.452 e 223.248 pessoas, respectivamente.

Resumo do CNU (Concurso Nacional Unificado)