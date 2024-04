Conheça o jovem tenista que vai representar o Brasil em Roland Garros

O Brasil vem apresentando uma nova safra de tenistas no circuito mundial. Nomes como Bia Haddad, Luísa Stefani, Laura Pigossi e João Fonseca já passaram a figurar nas manchetes sobre modalidade. E em Brasília, uma estrela começa a ganhar seu brilho.

Guto Miguel, de 15 anos, vai representar o Brasil no torneio juvenil de Roland Garros, um dos mais importantes do calendário. Nascido em Goiânia, Guto garantiu a vaga depois de vencer um torneio qualificatório no último domingo (7/4), em São Paulo. Em jogo emocionante, o jovem bateu Dante Pagani na final conquistou sua vaga no Grand Slam.

Essa, no entanto, não será a estreia dele em um grande evento. Antes, na categoria até 14 anos, Guto já havia disputado o torneio de Wimbledon. Ele acredita que essa primeira experiência vai ajudar no próximo desafio que estar por vir.

“Acho que já deu para tirar um pouco do peso. Conviver no ambiente já me deu uma noção do que irei enfrentar em um grande evento, como será em Roland Garros”, disse o garoto que será o primeiro tenista nascido em 2009 que chega na competição.

Nascido em Goiânia, Guto teve seu primeiro contato com o tênis ainda criança, em casa. Graças ao pai, Luis Miguel, o jovem começou no tênis aos 5 anos de idade. Além do pai, os dois irmãos de Guto também jogam tênis.

Após crescer com a conquista de títulos, o jovem decidiu mudar para Brasília com o objetivo de desenvolver seu tênis sob a tutela de Kike Grangeiro e Santos Dumont Guimarães.

Os dois treinadores comentaram sobre a preparação do jovem tenista.

“Ele manterá uma preparação de acordo com o calendário, com a rotina de treinamentos. Gradualmente iremos modificando a preparação dele conforme for evoluindo, até que ele atinja o ápice”, disse Kike.

“Nós vamos colocando desafios, e ele vai nos dando respostas. Sempre nos surpreendendo”, completou Santos.

O pai, Luis Miguel, comentou sobre a relação entre atleta, treinadores e família.

“É um tripé que precisa estar em harmonia. Quando ele decidiu se mudar para Brasília, ficamos com o coração apertado, mas sabíamos que seria a decisão correta. Agora estamos aqui nos planejando e nos preparando para que ele conquiste os títulos sonhados”, explicou.

Inspiração brasileira

O jovem conta que admira uma série de tenistas. Mas entre todos, dois aparentam ter um lugar especial na galeria do rapaz. Ele admite que têm tido mais disposição para acompanhar o desempenho de dois grandes profissionais, Novak Djokovic e o brasileiro João Fonseca. João fez grande campanha no Rio Open, e, com apenas 17 anos, chegou às quartas de final.

Guto Miguel viu de perto a trajetória do compatriota e destacou sua inspiração nele.

“Pude treinar com o João e ver de perto seu empenho, sua dedicação, como ele ouve e cumpre com as orientações de seus treinadores. Foi uma experiência muito boa para mim, um exemplo a se seguir em busca de grandes feitos”, revelou o garoto.

O torneio de Roland Garros juvenil será disputado entre os dias 2 e 9 de junho.