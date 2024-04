Corpo de homem que estava desaparecido em rio do Acre é encontrado pelos Bombeiros

O corpo de um homem identificado como José Valdir Morais, de 47 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (10), quando caiu nas águas do Rio Envira, na região do município de Feijó, foi encontrado na última sexta-feira (12), próximo ao Seringal Fortaleza.

Segundo informações, José estava em uma embarcação e ao se abaixar para lavar as mãos, se desequilibrou e caiu nas águas. De acordo com o tenente Jailton Figueiredo, comandante do Corpo de Bombeiros em Feijó, a vítima estava a caminho da casa de familiares. “O solicitante da ocorrência informou que a vítima estava em deslocamento em uma embarcação, do município de Feijó para casa de familiares que moram naquela região. Que a vítima havia abaixado para lavar as mãos no rio, caiu nas águas e não foi mais visto. Também informaram que a vítima era epilética”, afirmou ao ac24horas.