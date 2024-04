Corpo de jovem é encontrado boiando em córrego na zona leste de Porto Velho

Na manhã desta quarta-feira (17) o corpo de um jovem identificado como Everton Lopes Campos da Silva de 24 anos, foi encontrado dentro das águas de um córrego na Rua Petrolina, bairro Mariana, zona leste de Porto Velho.

Trabalhadores de um lava jato viram o cadáver e acionaram a PM, que isolou o local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate do corpo e, durante a perícia, foi verificadas 16 perfurações de faca no corpo da vítima. Ninguém soube informar a possível motivação do crime.

A perícia técnica científica e o carro mortuário foram acionados para fazer os trabalhos necessários.

Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local e deram início as investigações.

Veja o vídeo: