Deborah Secco diz que ama sexo anal e nunca cuspiu gozo: veja vídeo

Deborah Secco falou suas preferências sexuais durante participação no Surubaum, apresentado por Gio Ewbank e Bruno Gagliasso no Youtube. Sem papas na língua, a atriz contou que curte fazer sexo anal e engolir o gozo do parceiro.

“Eu amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho inclusive uma aula de como fazer sem doer. Para mim, o sexo anal incha o meu clitóris, aí encosta no clitóris, eu gozo. Então o sexo anal para mim é legal, muito prazeroso. Não faço por pressão masculina, faço porque é legal para mim”, explicou Deborah.

Secco revelou que “nunca” cuspiu o esperma e até lambe quando cai na barriga. “Eu nunca cuspi e te digo mais: às vezes goza na barriga e eu vou lamber. Tem uns que têm gosto de éter, mas tem uns que são gostosinhos”.