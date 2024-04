Defensoria Pública inaugura Unidade de Atendimento em Cruzeiro do Sul e lança cartilha dos Povos Indígenas

No dia 18 de abril, a cidade de Cruzeiro do Sul foi palco de evento significativo para a promoção da justiça e dos direitos humanos na região. A inauguração da Unidade de Atendimento da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e o lançamento do 1º Volume da Coleção Cidadania e Direitos – Povos Indígenas foram um marco importante para a comunidade local.

A nova unidade de atendimento da DPE/AC, situada na Avenida Coronel Mâncio Lima, 2023, bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul, chega para fortalecer o acesso à justiça na região do Vale do Juruá. Com a atuação de cinco defensoras e defensores públicos – Camila Albano, Carolina Vecchi, Cláudia Aguirre, Diego Gonçalves e João Augusto Silveira – a unidade visa proporcionar suporte jurídico e assistência legal a todos que necessitam, contribuindo assim para a efetivação dos direitos da população local.

Em seu discurso, a defensora pública-geral destacou a importância de um ambiente acolhedor. “É um espaço dedicado ao atendimento presencial dos assistidos, cuidadosamente pensado para proporcionar conforto, segurança e, acima de tudo, acolhimento. O ambiente recebeu pinturas belíssimas que representam a natureza da nossa Amazônia”. O responsável pelo trabalho de pintura na unidade é o artista Mahá Graffiti.

Além de atender diretamente em Cruzeiro do Sul, a nova unidade da Defensoria Pública também oferece suporte às demais unidades e salas de atendimento nos municípios de Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, ampliando assim o alcance dos serviços prestados e promovendo a cidadania e acesso aos direitos em toda a região do Vale do Juruá.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, também esteve presente na solenidade e parabenizou a gestão pela inauguração do prédio. “Quero parabenizar a gestão da Defensoria Pública pelo empenho e dedicação na inauguração da nova unidade de atendimento em Cruzeiro do Sul. Esta conquista é um passo significativo para garantir justiça e proteger os direitos dos cidadãos desta região”.

Para a governadora em exercício Mailza Assis, o desenvolvimento da Defensoria Pública no Acre é uma das prioridades do Governo. “O fortalecimento da Defensoria Pública é fundamental para garantir o acesso à justiça as pessoas mais vulneráveis. O governador Gladson entendeu isso e a nossa gestão tem trabalhado para que a Defensoria chegue onde precisa chegar”.

No mesmo dia, foi lançado o 1º Volume da Coleção Cidadania e Direitos – Povos Indígenas, uma iniciativa que surgiu para disseminar conhecimento e promover a conscientização sobre os direitos dos povos indígenas. Esta cartilha, elaborada pela Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Acre, sob a liderança da ouvidora-geral Soleane Manchineri, representa um importante instrumento educativo para a comunidade local e para todos aqueles interessados em compreender e fortalecer os direitos dos povos originários, inclusive servidores da Defensoria Pública.

“Realizamos um sonho com a produção da cartilha dos Povos Indígenas e não poderíamos escolher um momento melhor para esse lançamento. Comemoramos a inauguração da nova unidade da Defensoria e também, com o lançamento do material, uma homenagem em alusão ao Dia dos Povos Indígenas”, afirmou a ouvidora-geral da DPE/AC, Solene Manchineri.

Através dessas iniciativas, a Defensoria Pública do Acre reafirma seu compromisso com a promoção da cidadania, da justiça e dos direitos humanos, trabalhando incansavelmente para garantir que todos tenham acesso igualitário à proteção jurídica e aos serviços essenciais para uma vida digna e justa.

ensoria Pública inaugura Unidade de Atendimento em Cruzeiro do Sul e lança cartilha dos Povos Indígenas. Foto: Bruno Firmino.