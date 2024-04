Dia do Amigo: a história da jornalista e do psicólogo que são colegas de infância e se tornaram namorados

O Dia do Amigo é comemorado em 18 de abril e esta relação entre as pessoas carrega consigo diversos estereótipos diferentes, entre eles, um dos mais comuns em séries adolescentes e filmes de romance é o friends to lovers, onde uma relação de amizade e cumplicidade se transforma em um relacionamento amoroso.

Apesar de ser um clichê recorrente nessas produções, ele existe por uma razão: na vida real isso também acontece, e este é o caso do psicólogo Yan Moreira e da jornalista Maria Fernanda Arival.

O que hoje é um casal, começou como amizade, quando tinham entre nove e dez anos, enquanto frequentavam a igreja. “A gente se conheceu no bebedouro da igreja quando a gente fazia catequese, ela achou legal a capinha do meu celular, uma capinha dos Simpsons”, conta ele.

Em conjunto, a dupla foi coroinha, fizeram a catequese e a crisma, e participaram do grupo de jovens. “Mas não curtimos muito, chato demais, não foi meu estilo pelo menos. Acho que ela também não curtiu muito”, revela Moreira.

O psicólogo explica que eles conversavam sobre outros assuntos através das redes sociais, mas com horários incompatíveis, com um estudando pela manhã e o outro pela tarde.

Ele conta que não lembra muito do que conversavam durante este período, mas que duas coisas estão marcadas na memória. “Ela falava muito sobre Harry Potter, e eu pedia pra namorar ela todo dia”, diz ele, explicando que muitas vezes era em tom de brincadeira, mas que outras foram sérias. Foi negado em todas.

Arival confessa que, de fato, os pedidos aconteciam, mas como eram muito jovens, não levava a sério as propostas. “Quando conversamos ele sempre me elogiava e algumas vezes pedia pra namorar comigo, mas nós tínhamos 11 ou 12 anos, então eu não levava a sério. Só dizia que não e a gente continuava a conversar como se ele tivesse me perguntado as horas”.

A proximidade de ambos nesta fase foi crescendo, mesmo que apenas como amigos ainda, a ponto de serem conhecidos entre as famílias e comemorar datas importantes juntos.

“Nossa relação foi se tornando mais íntima a ponto de sermos conhecidos entre as famílias, frequentar a casa um do outro, comemorar aniversários e essas coisas”, explicou a jornalista.

Assim como em comédias românticas adolescentes em que amigos se afastam durante temporadas inteiras para se reencontrarem no futuro e formarem um casal. Foi isso que a jornalista pontuou. Em certo período da adolescência, ambos se afastaram e não mantiveram muito contato.

“Nossa relação estremeceu durante alguns meses em 2017. Estávamos na loucura de finalizar o ensino médio e a rotina foi impedindo que nós nos falássemos e quando existiam essas conversas, nos desentendíamos por pura impaciência dos dois”, explicou Arival.

Moreira também pontuou que foi uma pessoa um pouco difícil durante o período. “Eu namorei algumas meninas na época, fui um adolescente difícil também, então, às vezes, quando ela falava comigo, eu não dava atenção, não dava ‘papo’ e as vezes acontecia o contrário”, explica ele.

Após esta fase distante, em 2018, voltaram a se aproximar, e no mesmo ano, em 21 de julho, começaram o relacionamento. “A primeira coisa que fizemos quando voltamos a nos aproximar foi sair pra tomar açaí. Íamos ao cinema, jogávamos jogos de tabuleiro, assistíamos séries”.

Moreira ainda comenta sobre o primeiro momento em que percebeu sentir algo diferente pela então amiga, onde após uma cirurgia, ainda sob efeito de anestesia, pediu que ela fosse avisada.

“Teve um acontecimento que pra mim foi muito sincero, muito espontâneo. Eu fiz cirurgia pra retirar a vesícula e quando acordei da anestesia, mas ainda consideravelmente dopado, pedi para que avisassem ela que eu já havia saído do procedimento”, conta ele.

Arival comenta que a cirurgia aconteceu no Dia dos Namorados, e como já estavam muito próximos, mesmo sem um relacionamento oficial, tinham planejado estar juntos nessa data, entretanto um imprevisto ocorreu.

“Dias antes ele passou mal e precisou marcar de última hora a cirurgia. Eu lembro que era pra ter acontecido pela manhã, mas ele só fez a tarde e eu passei o dia perguntando da mãe dele como ele estava”, contextualizou ela.

O pai do psicólogo disse à jornalista que essa foi a primeira coisa dita pelo filho após despertar. “Eu achei fofo e engraçado, porque a gente tinha combinado que não contaríamos nada pra ninguém até termos certeza do que estava acontecendo, mas como ele estava anestesiado, ficou sem filtro e soltou”, explica ela.

Arival conta que para ela, o momento em que percebeu uma sensação um pouco diferente acerca de Moreira foi durante uma viagem a São Paulo. “Em 2018, eu viajei e por lá tudo eu mandava foto e dizia ‘ah, lembrei de ti’ ou coisa assim. Acho que foi aí quando eu senti uma saudade diferente”.

O pedido de namoro entre eles foi um tanto inusitado, pela franqueza da situação. O psicólogo conta que, após um passeio, quando foram tomar açaí, veio o pedido repentino ao irem para casa. “Ela tava indo pra casa já aí eu falei ‘hein, tu quer namorar comigo?’, então olhou pra mim e consentiu ‘uhum’ e foi assim que começou”.

A namorada contou uma história um pouco diferente sobre o pedido: “Foi discreto, porque somos bem tímidos e reservados. Estávamos assistindo filme e ele me pediu em namoro quando eu estava saindo pra ir pra casa”, explica ela.

No dia seguinte contaram para família, durante um almoço, quando reações diferentes surgiram. Enquanto a irmã do psicólogo esboçou a reação de “já sabia”, o pai do jovem se mostrou muito feliz, pois já shippava o casal há algum tempo.

“A mãe dele chorou (…), já a minha mãe teve a mesma reação que o pai dele, ficou bem animada”, conta a jornalista acerca da reação de sua família com a notícia.

Apesar do relacionamento de quase seis anos, ambos afirmam que os momentos de amizade se mantêm fortes. “Vez ou outra ainda voltamos a agir como se tivéssemos 13 anos de novo, nos eventos da igreja com algumas brincadeiras e piadas nossas”, diz Arival.

Moreira corrobora com o dito pela namorada, afirmando que, antes da atual fase do relacionamento tinham uma amizade muito sólida àquela altura. “A gente conversa sobre um monte de coisa, tinha uma amizade muito forte, então, pra mim essa relação não mudou muito nesse sentido”, conta ele.

Por fim, eles pontuaram as maiores qualidades um do outro como amigos, sendo características que geram admiração entre eles. A jornalista afirma que, apesar de falar muito, o namorado é um ótimo ouvinte quando é preciso. “Ele sabe ouvir e isso sempre foi o ponto forte dele comigo. Além de ser muito divertido e sempre encontra uma maneira de ajudar os amigos quando precisam”, destaca ela.

Enquanto isso, o psicólogo afirma que a companheira é uma grande apoiadora, sendo essa a maior qualidade para ele. “A maior qualidade dela é apoiar os amigos nas ideias e projetos que eles se propõe a fazer”, encerra.