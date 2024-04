Do PSD de Petecão, deputado Eduardo Ribeiro é o novo vice-líder da base de Gladson na Aleac

A base do governador Gladson Cameli (PP) tem novo vice-líder na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). É o deputado Eduardo Ribeiro, do PSD, partido do senador Sérgio Petecão. A decisão foi tomada em uma reunião nesta terça-feira (16). O ContilNet teve acesso com exclusividade sobre a informação.

Embora faça parte do mesmo partido que o senador, na última semana Eduardo renunciou à presidência da Executiva Municipal do PSD em Rio Branco. A decisão divulgada em uma carta do parlamentar aos filiados da sigla afirma que a renúncia foi fruto de uma reflexão sobre o atual momento da agremiação.

No texto, o parlamentar afirmou que a falta de consulta prévia às decisões importantes do diretório municipal foi um fator determinante para sua decisão, buscando assim preservar a integridade e a autonomia do PSD em Rio Branco. A decisão ocorre após o anúncio da aliança do senador Sérgio Petecão com o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre.

O deputado é um dos maiores defensores da candidatura de Alysson Bestene, do Progressistas, partido de Gladson.

A liderança do Governo segue com o deputado Manoel Moraes, também do Progressistas.