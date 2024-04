Doença do silicone: saiba o que é e quais são os possíveis sintomas

Apesar de não ser uma doença, propriamente dita, e ainda não haver qualquer estudo científico relacionado, há relatos de muitas mulheres que dizem ter desenvolvido sintomas incômodos após o implante de silicone.

A suposta causa para esse problema, de acordo com o médico, seria o contato do silicone com o corpo humano.

De acordo com o cirurgião plástico Marcelo Takeshi Ono, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os sintomas mais comuns são:

• Cansaço;

• Dores nas articulações;

• Ansiedade;

• Dificuldade de raciocínio;

• Doenças autoimunes;

• Depressão;

• Vermelhidão na pele;

• Dores de cabeça;

• Alterações de peso.

“Importante lembrar que pode ser difícil diferenciar estes sintomas de quadros depressivos, sintomas de menopausa, fibromialgia, fadiga crônica devido ao estilo de vida ruim e outros problemas hormonais”, ressalta o especialista.

O termo “doença do silicone” não é um termo médico. O termo técnico sugerido seria “sintomas sistêmicos associados ao silicone”.

De acordo com o médico, a ciência ainda não reuniu evidências suficientes que comprovem esta associação. Mas, por outro lado, ainda também não é capaz de descartá-la completamente”, comenta Marcelo.