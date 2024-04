Douglas Richer no São Paulo Fashion Week e aniversários; veja mais na coluna da Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

REGISTRO

A coluna faz o registro do jornalista e colunista Douglas Richer que embarcou no último sábado rumo a São Paulo para trazer ao publico acreano o melhor do São Paulo Fashion Week.

INAUGURAÇÃO

Hoje inaugura a segunda Aldera Spa & Beleza comandado pelas empresárias Neiva Santiago e Ana Paula Correia na Rua Rio de Janeiro, 230, Dom Giocondo. A coluna deseja sucesso!

NIVER CLAUDIA

A empresária Claúdia Nogueira trocou de idade no dia 2 de abril comemorando a data no domingo (7) em sua chácara. Confira alguns clicks.

VIVA A DRIKKA

Hoje quem troca de idade é a poderosa micropigmentadora Drikka Araujo, a coluna registra e deseja os parabéns a essa queridona!

NIVER

Na última terça-feira (9) que apagou mais uma velinha foi o Chefe de Gabinete da Casa Civil Mario Vieira Neto. A coluna deseja os parabéns!

NIVER TUCA

Sábado (13) o dia é do empresário Nonato Alves o Tuca que comemora a chegada dos 50 anos em grande estilo em sua maison. Na foto Tuca com a esposa Claudia Porto.

GLAMOUR

No glamour desta semana a poderosa Viviani Maia Alves em um registro glamouroso do seu final de semana.

O BOTICÁRIO

Nativa SPA Lilac é o novo lançamento do Boticário

O Boticário lançou a linha Nativa SPA Lilac com ativos que entregam nutrição, hidratação e perfumação exclusiva em sua máxima potência, por meio do óleo de Quinoa – ativo exclusivo e presente em todo o portfólio da marca de cuidados pessoais –, bioretinol e uma fragrância floral composta por um buquê de quatro flores lilases.

A novidade traz um total de nove produtos ideais para o dia, que vão desde uma loção renovadora até um balm hidratante para os lábios.

Com uma combinação elegante, sofisticada e delicada de quatro flores lilases (lavanda, íris, violeta e lilás), Nativa SPA Lilac chega ao portfólio da marca como uma opção aromática que carrega delicadeza e potência para o ritual de cuidado corporal completo. Na vanguarda da inovação, Nativa SPA é a primeira marca do mundo a utilizar o óleo de quinoa para estimular a produção de colágeno na pele, promovendo, com aumento da elastina na pele, ação antioxidante e renovação celular em todo o período de uso.

Outro destaque é a nutrição corporal disposta pelo uso combinado da linha, que ganha um aliado infalível ao aumentar a elasticidade e firmeza, mantendo a hidratação natural com acréscimo de até 77% para a produção de colágeno na pele.