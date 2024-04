Em menos de uma semana, outra embarcação naufraga em rio no interior do Acre

Um morador do Rio Purus, comunidade Praia dos Paus, sofreu um naufrágio na tarde desta quinta-feira (18) nas águas do Rio Iaco, em Sena Madureira. O incidente ocorreu na balsa flutuante que fica no porto da antiga feira livre. Segundo informações, em determinado momento, a canoa bateu na balsa e virou.

Pelo o que foi apurado pelo Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes da embarcação conseguiram sair para a margem do rio. Em contrapartida, um motor e um gerador de energia foram parar no fundo do Iaco e até agora não foi possível resgatar os bens.

O subtenente C. Queiroz, do Corpo de Bombeiros de Sena, confirmou que os mergulhos foram iniciados, mas acabaram comprometidos em decorrência da correnteza. “A correnteza dificultou bastante, por isso, decidimos suspender os mergulhos e aguardar um pouco para que a equipe possa retornar e tentar resgatar o motor e o gerador de energia”, comentou.

Esse é o segundo naufrágio registrado nas águas do Rio Iaco em menos de uma semana.