Ex-nora de Lula faz forte desabafo após denúncia de agressão

Natália afirmou ser vítima de machismo e de ataques, por parte de segmentos da esquerda, que buscam tirar sua credibilidade por conta da denúncia protocolada na Polícia Civil de São Paulo no último dia 2/4. Veja, abaixo, o relato da ex-mulher de Luís Carlos Lula da Silva. Natália Schincariol, a “primeira-nora” de Lula.

A psiquiatra Natália Schincariol denunciou filho de Lula por agressão

“‘Ex-BBB, paga de intelectual, vulgar, cabelos grandes, boca grande, seios grandes’. (…) Te invalidam, te humilham, te silenciam. Mas só você sabe o que passou e o que viveu pra chegar até aqui. (…) Não vou me calar diante do machismo. O machismo é violento. O machismo mata.”, escreveu.Antes do desabafo, Natália já havia criticado o silêncio do PT após a denúncia de agressão.