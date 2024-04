Exclusivo: dívidas de Belo impediram Gracyanne de pedir divórcio antes

O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa segue rendendo nesta quinta-feira (18/4). O fato de estarem separados já há oito meses, como informou o colunista Lucas Pasin, pegou muitos de surpresa. Mas a verdade é que o término já vinha se arrastando há anos.

Sim, caros leitores. A coluna Fábia Oliveira soube que há, pelo menos, quatro anos a musa fitness vinha pensando em se separar do cantor. E o que a impedia? As diversas dívidas que Belo tem no nome dele. Algumas delas já foram amplamente reveladas por esta colunista que vos escreve.

Acontece que as questões financeiras de Belo, após o casamento, também passaram a ser de Gracyanne. No regime do casório, as dívidas do pagodeiro eram dela também. Isso, segundo fontes da coluna, fez com que a influenciadora segurasse ao máximo terminar tudo com o “Tudão”.

Vale pontuar que Gracyanne sempre ganhou muito dinheiro com a sua vida fitness e seu nome muitas vezes também acabou na Justiça ao lado do do marido.

Belo não aceitava se separar de Gracyanne Barbosa

A coluna Fábia Oliveira descobriu também, com exclusividade, que os casos extraconjugais da moça não eram novidade para o cantor. Os dois estavam juntos há 16 anos.

Uma fonte contou em primeira mão para esta colunista que o músico se humilhava no relacionamento com a musa fitness e não aceitava a separação. Em todas as vezes que brigavam ou ele descobria que tinha mais um homem na jogada, corria atrás da esposa, até por mensagens no Instagram. Será que ela o bloqueava no WhatsApp? Fica a questão!

Além disso, ainda segundo a nossa amiga, o casal já vivia em crise há 4 anos. Gracyanne traía o marido e ele perdoava, sempre! Até que a situação ficou insustentável, porque mesmo fazendo de tudo para que Belo pedisse o divórcio, a moça não conseguia se livrar da relação e acabava aceitando reatar.

Porém, nossa fonte garantiu que o pagodeiro também mantinha outras no radar e que não era tão santo assim. No entanto, Gracyanne não se importava, uma vez que era chumbo trocado. Eita, que a novela entre os ex-pombinhos parece estar apenas começando!