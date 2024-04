Festival de Cinema de Rondônia bate recorde de inscritos do Brasil e de mais de 80 países

Dos 1701 filmes inscritos no Cine RO – Festival de Cinema de Rondônia, 864 são de cineastas brasileiros, com destaque para o estado de São Paulo, que enviou 152 obras. De Rondônia, foram inscritos 16 filmes.

Dentre os países de onde vieram as inscrições, destacam-se Espanha (91), Portugal (74), Irã (76), Índia (61), Estados Unidos e Indonésia (ambos com 48), além de França (31) e Argentina (33).

O resultado, que ultrapassou a edição anterior com 1416 inscrições, reflete a diversidade e a riqueza das narrativas cinematográficas ao redor do mundo, de acordo com o coordenador do Festival, cineasta Édier William.

Para ele, o resultado reafirma o sucesso do Cine RO e sublinha o compromisso em fomentar a diversidade e a criatividade no cinema.

Os filmes selecionados serão anunciados no dia 30 de abril de 2024, através do perfil oficial do Festival no Instagram (@festcinero). Este ano serão escolhidos cerca de 130 filmes para as mostras competitivas e paralelas do Festival.

“Esperamos que os filmes selecionados surpreendam o público, tanto o infantil quanto o adulto”, pontua o cineasta.

A programação oficial do evento ocorrerá entre os dias 25 e 31 de agosto de 2024, com exibições presenciais e virtuais. Segundo Édier, esta abordagem híbrida amplia o alcance do Festival e facilita a participação de um público global.

Recursos

O 2º Cine RO é viabilizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), contando com o patrocínio da Energisa e o apoio institucional da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – FUNCER e Instituto Energisa. Tem produção da Zenital Produções e realização do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil.

Para mais informações, visite o site festcinero.com ou entre em contato pelo e-mail [email protected], ou pelo Instagram https://www.instagram.com/festcinero/.