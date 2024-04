Filho de Messi faz gol no Inter Miami e semelhança com seu pai chama atenção

Aos 12 anos, Thiago Messi, que também utiliza a camisa de número 10, participou de um torneio chamado Easter International Cup, organizado pelo Monterrey durante a Semana Santa, no fim do mês passado. O filho de Lionel fez parte do time sub-13 do Inter Miami ao lado do herdeiro de Luis Suárez, Benjamín, e se destacou na equipe que se sagrou campeão da categoria.