Flamengo x Palestino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Flamengo conquistou o título carioca no último domingo e está prestes a estrear no Brasileirão, domingo contra o Atlético-GO. Após o empate na estreia na Libertadores com o Millonarios na Colômbia, a equipe busca a primeira vitória no torneio e conta com o fator casa para isso. O Rubro-Negro não perde como mandante na competição desde abril de 2019, quando levou 1 a 0 do Peñarol.