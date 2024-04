O colaborador real se aproximou do monarca e colocou em prática a estratégia para conseguir o que queria.

“Parece uma estratégia dos tempos medievais. Tem sido um caos nos bastidores. Algumas pessoas acreditam que David White tentou deliberadamente chegar a Charles [sem passar pela hierarquia] para conseguir contratar o seu candidato favorito”, publicou o Flash!.

De acordo com o portal português, a fonte que confessou a história disse que o rei Charles III, no momento da abordagem, “estava cansado”. “Estava muito vulnerável, e é por isso que existem procedimentos apropriados. Os seus funcionários mais próximos sabem que ele devia ter sido deixado em paz àquela altura”, garantiu o informante.

Mesmo sabendo dos protocolos, o oficial de armas David White não seguiu as ordens e tentou enganar o rei Charles. “A confusão causou um ambiente tenso nos bastidores do Palácio de Buckingham”, destacou o site. Com 75 anos, o monarca do Reino Unido anunciou diagnóstico de câncer no início de fevereiro. Ele está em tratamento.

O episódio instalou crise de confiança no Palácio de Buckingham, justamente num momento em que o rei Charles e a princesa de Gales, Kate Middleton, pediram privacidade enquanto tratam a doença.