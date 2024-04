Governo Lula doa imóvel para Rio Branco regularizar duplicação da Estrada da Floresta

No Diário Oficial da União desta quarta-feira (10), o secretário de Gestão do Patrimônio, Lúcio Geraldo de Andrade, assinou uma portaria que autoriza a doação com encargo ao Município de Rio Branco de um imóvel da União situado na Estrada da Floresta.

A doação foi pedida para a regularização da Duplicação da Estrada da Floresta. A obra foi retomada pela Prefeitura de Rio Branco no ano passado.

Porém, de acordo com a portaria, a doação não exime a Prefeitura de Rio Branco de obter todos os licenciamentos, autorizações e alvarás necessários à implantação e à execução de suas atividades institucionais, “bem como de observar rigorosamente a legislação e os respectivos regulamentos das autoridades competentes e dos órgãos ambientais”.

A intervenção é executada pela Empresa de Urbanização de Rio Branco (Emurb) e consiste no alargamento da via de oito para 14 metros. O valor da obra está orçado em quase 365 mil reais com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e contrapartida do Município.