Homem acusado de agredir esposa é detido no interior do Acre; policial atirou no suspeito

Um homem não identificado foi preso em Cruzeiro do Sul após agredir a esposa no bairro do Remanso. Na noite de terça-feira (9), a equipe lidava com o caso quando o agressor atacou os policiais. Eles responderam atirando e o agressor foi ferido no abdômen.

“ Estamos intensificando os atendimentos de ocorrência de violência contra a mulher de tal forma que tivemos uma redução no números. Só neste ano estamos com um quantitativo de 130 mulheres sendo acompanhadas periodicamente para evitar novas violências”, disse o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel, Edvan Rogério.

No interior do apartamento e no corredor do prédio, foram encontradas diversas facas, todas elas entregues na Delegacia de Polícia Civil como evidência do ocorrido. Segundo informações do comandante do 6° BPM, tenente-coronel Edvan Rogério, o autor, no momento da intervenção, encontrava-se bastante exaltado, exigindo o uso de medidas para conter a situação. O acusado foi levado para o Pronto-socorro de Cruzeiro do Sul e passou por um procedimento cirúrgico.