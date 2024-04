Homem cai de barco e é encontrado após 18 dias desaparecido

O corpo do morador do município de Cerejeiras (RO) Adriano Balansin, 44 anos, que desapareceu nas águas do Rio Guaporé, na cidade de Pimenteiras do Oeste, na tarde do dia 24 de março, foi localizado na manhã desta quinta-feira (11) submerso numa distância aproximada de 300 metros do local de onde caiu da embarcação.

Na ocasião Adriano estava na companhia de sua esposa e pilotava a embarcação, vindo a cair nas águas e desaparecer. Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas por cinco dias, inclusive na região onde o corpo foi localizado por equipe da Policia Ambiental que passava pelo local quando participava de uma missão.

Após o trabalho pericial da Polícia Técnica Cientifica o corpo de Adriano Balansin foi levado para Vilhena para ser submetido a necropsia e posterirormente liberado para o funeral e sepultamento.

Ao portal Gazeta Ro, a mãe de Adriano, dona Eva Balansin, disse que o horário do velório e sepultamento ainda não foi definido, mas será realizado em Cerejeiras.

“Graças a Deus e as orações de todos, felizmente poderemos fazer um sepultamento digno para meu filho, foram dias de angustia e muita ansiedade, mas nunca perdi a esperança de poder velar e sepultar meu filho dignamente”, disse.