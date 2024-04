Homem é preso com drogas, balança de precisão e munições de diversos calibres

Policiais militares do Segundo Batalhão, realizavam um patrulhamento tático na noite desta terça-feira (9), na rua Serra do Moa, no bairro Rosalinda, Segundo Distrito da capital acreana, quando inesperadamente, avistaram um homem saindo de uma residência abandonada.

Ao perceber a presença policial, o homem que estava com uma mochila nas costas acelerou os passos e entrou em um comércio, a polícia averiguou a casa abandonada e encontrou um pote contendo substâncias entorpecentes.

Os policiais se dirigiram até o comércio que é uma espécie de bar, conversaram com o proprietário que autorizou a entrada dos policiais. Na busca dentro da residência, Thiago Vieira do Nascimento foi encontrado escondido atrás de uma porta no quarto dos fundos. Foi realizado a abordagem, e perguntado sobre a droga e as munições encontradas escondidas na casa, Thiago confessou ser o proprietário.

Diversas munições intactas de armas de fogo, duas algemas, 4 balanças de precisão para pesagem da droga, material para embalagem de droga e até mesmo chocolate, foram apreendidos pelos agentes da lei.

O acusado confessou ser o dono de todo material ilícito e diante dos fatos, foi dado voz de prisão encaminhando Thiago para Delegacia de Flagrante, onde o caso será investigado.