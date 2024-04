Homem pede ajuda em posto de combustíveis após ser agredido no Segundo Distrito de Rio Branco

O fato ocorreu na noite desta terça-feira (16), no bairro Santa Helena, Segundo Distrito de Rio Branco (AC). Segundo informações obtidas no local do ocorrido, um homem não identificado chegou correndo, com o rosto ferido e sangrando, clamando por socorro, caindo no pátio de um posto de combustíveis, localizado às margens da BR-364 em Rio Branco.

O frentista do estabelecimento relatou ter escutou cerca de cinco disparos de arma de fogo e logo em seguida o homem que parece ser uma pessoa em situação de rua, apareceu correndo clamando por socorro. Ao perceber que havia ferimentos no rosto do desconhecido, o frentista resolveu ligar para o Samu e informar que um homem estaria baleado no pátio do posto.

Diante das informações repassadas para a regulação do Samu, a viatura de suporte avançado foi enviada para dar atendimento na ocorrência. Simultaneamente, cinco guarnições de Policiais Militares do segundo batalhão, foram deslocadas para averiguar a situação.

Quando a equipe de paramédicos do Samu chegou, todos os procedimentos de socorro foram realizados encaminhando a vítima, que não quis revelar seu nome, para o Pronto Socorro da capital, em estado de saúde estável. Após ser atendido e avaliado, a equipe médica concluiu que o homem sofreu uma agressão física, não descobrindo nenhum ferimento por arma de fogo nem faca em todo seu corpo, tendo apenas uma fratura no rosto (nariz) e algumas escoriações pelo corpo.

A vítima além de não informar seu nome, não quis colaborar com as autoridades, relatando quem teria sido as pessoas que o agrediram.

A Polícia Militar realizou buscas na localidade, contudo nenhum suspeito foi localizado.