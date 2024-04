Homem quebra o pênis em 2 lugares ao se virar na cama enquanto dormia

Um homem em Kairouan, na Tunísia, sofreu duas fraturas no pênis enquanto dormia. O jovem de 27 anos conta que acordou após um barulho e com uma dor absurda em seu órgão ereto. A história foi publicada como relato de caso no International Journal of Surgery Case Reports no último sábado (13/4)

Apesar da dor e do inchaço, o rapaz achou que o órgão se recuperaria naturalmente e demorou 36 horas para buscar atendimento médico. Quando ele chegou ao hospital, o pênis estava torto para a direita e com um aspecto semelhante ao de uma berinjela.

Cirurgia no pênis

O acúmulo de sangue na região era tamanho que até o escroto estava inchado. O paciente teve de passar por uma cirurgia para retirar o sangue acumulado, caso contrário havia o risco de necrose.

“A demora em buscar o atendimento foi um desafio. Estes procedimentos cirúrgicos têm resultados mais satisfatórios se forem feitos mais próximos do momento da lesão, em geral as cirurgias são feitas de 8 a 11h depois do acidente”, afirmam os médicos.

No procedimento, toda a pele do pênis foi aberta para fazer a retirada dos bolsões de sangue. Os médicos também repararam as fraturas nos corpos cavernosos, elas mediam 10 e 7 mm, respectivamente, a estavam a 3 mm de distância. Eles conseguiram realizar o procedimento sem maiores dificuldades.

O inchaço foi significativamente reduzido no segundo dia após a cirurgia e o paciente recuperou a função erétil completa a partir do quarto dia.

Existe fratura de pênis?

Embora o pênis não tenha ossos, as lesões graves nele são consideradas fraturas pela literatura médica. Tecnicamente, o que ocorre é que as cavidades que armazenam sangue no membro (corpos cavernosos) se rompem com algum impacto, causando sangramento e dor severa. Em alguns casos, os acidentes podem alterar definitivamente a forma e até o funcionamento do pênis.