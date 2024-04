Homem se passa por pastor e cobra 10% de dízimo do prêmio de Davi

O baiano Davi Brito se sagrou campeão do BBB24 e, entre o prêmio principal e outras premiações do programa, vai embolsar mais de R$ 3,7 milhões da Rede Globo.

Mas, ao que parece, muita gente aqui do lado de fora está interessada em “surfar” no sucesso do novo milionário e tentar arrancar uma “casquinha”.

Nas redes sociais, um homem tem se passado por “pastor do Davi” e vem cobrando 10% do valor do prêmio para a igreja.

Nas redes sociais, o criador de conteúdo Everaldo Leite se diz “jornalista, repórter e comediante” e abastece seus canais com vídeos de humor.

Em alguns deles, surge imitando um pastor evangélico e diz que é “pastor da igreja do Davi”. “Meu nome é Everaldo Leite, para quem não me conhece eu sou pastor do Davi que está no BBB”, diz ele, em um dos vídeos publicados.

De forma irônica, Everaldo vem cobrando que o vencedor do BBB24 pague 10% do prêmio a ele. “Com certeza ele têm a benção de Deus na vida dele. Tenho certeza que ele vai ganhar, então tenho a alegria de consagrar os milhões que esse menino vai ganhar para que ele não possa perder pra maldição, pro olho-grande. Dez por cento do valor dele vai vir para a conta da igreja”, cobra.

Em um vídeo publicado nesta terça-feira (16), poucas horas antes da vitória de Davi, ele volta a fazer a cobrança. “Já conversei com a equipe do Davi para estar consagrando 10% dos milhões que Davi vai estar ganhando lá do BBB. Estou preocupado, não com os 10% é claro, mas com ele, claro. Esperamos que ele seja fiel à Deus e deposite os 10% para que o ‘devorador’ não entre nas finanças do Davi”.

Internautas acreditaram

Apesar dos vídeos serem claramente irônicos e de comédia, muitos fãs de Davi estão acreditando nas falas de Everaldo.

“Davi ganhou o BBB, não passaram a perna nele agora que vão passar a perna dele aqui foraaa?”, postou Roberto Cunha. “Os 10% ele vai fazer como ele fazia, compra frutas, cestas e doar para quem precisa, ele não precisa dar o 10% a igreja não”, comentou Miriam Balbino.

Everaldo Leite também foi alvo de críticas pelas postagens. “Com Deus não se brinca. A palavra é clara e diz. Não se sente na roda dos escarnecedores. No dia do juízo vai ter lágrimas e ranger de dentes”, disse a internauta Vera Lúcia. “Que Blasfêmia cuidado você está brincando com coisa séria”, reforçou Monica Dourado.