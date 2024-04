Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

Além dos desejos.

Data estelar: Lua quarto crescente em Câncer.

Nos apegamos ao fruto de nossas ações, porque nossas ações são motivadas pelos nossos desejos. Porque, se apontássemos a um objetivo mais elevado do que viver em busca de satisfação pessoal e nos vinculássemos a aspirações sociais, para poder contribuir à construção de uma civilização mais justa e cordial, em vez de nossas ações serem motivadas pelos desejos, elas seriam pautadas pelo suprimento de necessidades.

E, cientes de que o mundo não se muda do dia para a noite, mas pela continuidade das aspirações através das gerações, não nos apegaríamos ao fruto de nossas ações, nem tampouco nos abalariam as eventuais frustrações, e assim conheceríamos a felicidade verdadeira, e não aquela que é declarada tediosa e ilusória pelos que, ignorantes de tudo o mais, declaram que não há nada a viver além dos desejos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Conserve as coisas como estão, agora não é momento de criar reviravoltas, porque isso seria feito em busca de um tipo de alívio que, com certeza, não acontecerá, porque tudo se complicaria além do necessário.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se tiver de compartilhar algo delicado, procure fazer isso de uma forma discreta, primeiro testando a quem vai se dirigir para verificar se a pessoa presta a devida atenção, ou se não vai passar tudo batido para ela.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Assegure o que considera ser seu, defenda seus interesses, mas cuide para aceitar também que é legítimo haver interesses diferentes dos seus em jogo, e que não precisa haver conflito sem resolução, mas espaço para todos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A liberdade se perde na mesma medida em que você descubra que tem muito a perder, e comece, então, a modular suas atitudes para defender o que considera seu, puxando a sardinha para o lado de seus interesses.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As percepções claras, que intimamente fazem você reconsiderar as certezas arvoradas até então, podem não ser comunicáveis de imediato, para não dar o braço a torcer, mas não devem ser desconsideradas, são verdades.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Conversar abertamente sobre suas inquietações ajudaria muito, o problema consiste apenas em selecionar direito as pessoas para conversar, porque algumas delas, sem o saber, podem fazer mal uso das informações confidenciadas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Conviver com as diferenças é possível, mas é preciso que as pessoas envolvidas deixem de lado as armas e se tratem cordialmente, com o devido respeito que merecem, não importando o teor das discordâncias. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As promessas que não se cumprem agregam frustração, que pode não se expressar de imediato, mas mesmo assim fica atravessada na garganta, aguardando pelo momento de se manifestar. Melhor não deixar isso acontecer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Alegrias se transformam em indiferenças com velocidade incrível, e isso deveria acender um alarme em sua alma, para evitar que você perca o fio da meada, que consiste em reconhecer a diferença entre certo e errado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por mais estresse que esteja havendo em certos relacionamentos significativos de sua vida, continue promovendo o entendimento, porque se agir dentro de suas preferências apenas, promoverá conflito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É melhor que as coisas simples sejam preservadas assim, para que você continue tendo uma base segura sobre a qual, eventualmente, se lance a novas e melhores aventuras. Sem essa base, tudo vira incerto e inseguro.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar de todos os contratempos e da subversiva vontade de mandar tudo ao inferno, melhor continuar em frente se atendo aos planos, porque nada impulsivo ajudaria você nesta parte do caminho. Preserve o rumo por enquanto.