Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta sexta; veja

É hora de semear o solo firme, depositar as melhores sementes e regar com carinho aquilo que se quer colher no futuro. Nesta quinta-feira, dia 19, o Sol ingressa no signo de Touro, já que a primavera chega ao seu ápice, no Hemisfério Norte, da mesma forma que o outono atinge o seu ponto máximo, no Hemisfério Sul.

Com isso, o astral pede mais firmeza, tenacidade e pé no chão para fazer as coisas com calma e persistência. É possível, sim, colher muitos frutos, mas é mais importante ainda saber depositar recursos nas coisas certas e esperar o momento oportuno para a colheita. Afinal, é como diz o ditado: quem tem pressa come cru.

Vale lembrar que, este ano, a passagem do astro-rei pelos domínios taurinos será especial. Isso porque, também estão neste signo Fixo do elemento Terra os planetas Júpiter e Urano, o grande expansor da astrologia e o patrono das revoluções sociais, respectivamente. Abraçados em uma conjunção, aspecto que representa uma espécie de alinhamento entre corpos celestes, esses dois gigantes gasosos estão mexendo com a vida de todo mundo. Na metafísica astrológica, as conjunções representam uma união poderosa de forças, misturando o simbolismo dos astros nela envolvidos.

O aspecto exato desse abraço planetário acontece no sábado, dia 20. Contudo, com o ingresso do Sol no mesmo signo zodiacal, também iluminando a porção taurina do céu, essas influências ficam ainda mais intensas. Isso acontece, pois o astro-rei tem a propriedade de levar a luz da consciência por onde passa, revelando o que pode ainda estar obscuro para os mais desavisados.

E isso tudo acontece com a Lua Crescente avançando pelo detalhista signo de Virgem e ainda com Mercúrio retrógrado também chegando ao ponto exato onde formará uma conjunção exata com Vênus, no signo de Áries. Na prática, o que a somatória de todos esses fatores representa é aquilo que há de mais fundamental na vida: é com base nas uniões sinceras que é possível construir algo realmente sólido e consistente para o futuro.

Quem planta em parceria soma esforços, mas colhe resultados em constante multiplicação!

Observe: com mais de 80% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, podendo ser vista até quase às 3h30 da manhã do sábado, dia 20. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite estará também na mesma longitude de Asterion, a estrela Beta da Constelação Canes Venatici (“Os Cães de Caça”)

Áries: é hora de ser mais metódico e ter mais disciplina para alcançar os seus objetivos, ariano. Tenha calma e faça tudo de maneira sistemática.

Touro: o Sol ingressa no seu signo, taurino. Receba o astro-rei já celebrando o novo ciclo que se iniciará na sua vida

Gêmeos: esteja atento às suas demandas internas, geminiano. O céu pede mais cuidado com a sua intimidade.

Câncer: fale o que pensa, mas principalmente ouça com atenção, canceriano. É preciso ter clareza para direcionar os seus pensamentos.

Leão: é hora de diminuir o ritmo e depositar a sua atenção no que realmente vale a pena, leonino. Esteja atento às suas prioridades e siga em frente.

Virgem: cuide de você, virginiano. É preciso reforçar a sua autoestima e agir de maneira mais assertiva.

Libra: procure dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos, libriano. O céu pede mais cuidado com a sua disposição e saúde em um nível amplo.

Escorpião: pense no futuro, escorpiano. Só tenha o cuidado de não projetar demais o que está por vir e acabar perdendo a conexão com os detalhes do presente.

Sagitário: exerça a sua liderança de forma empática, sagitariano. É hora de guiar e inspirar, evitando o autoritarismo.

Capricórnio: aproveite o astral do momento para refletir melhor sobre os seus passos, capricorniano. É hora de buscar mais sabedoria.

Aquário: mude o que precisa ser mudado e aceite as suas limitações, aquariano. No entanto, tenha também o cuidado de não se render aos seus medos.

Peixes: estabeleça um diálogo aberto e franco com as pessoas, pisciano. É hora de fazer boas associações.