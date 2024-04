Ifac inaugura novo campus na Transacreana em abril; saiba mais

O Instituto Federal do Acre (Ifac) convida toda a comunidade para participar da inauguração do novo campus Baixada do Sol, na Transacreana.

O evento será realizado na próxima sexta-feira (12.04), a partir das 09h. A mais recente unidade do Ifac fica localizada na Rodovia AC-90 e tem capacidade de atender cerca de 1,4 mil estudantes.

O campus localizado na Transacreana conta com uma área de mais de 450 hectares e já recebeu cerca de R$ 7 milhões, que foram investidos na construção de novos espaços e reformas.

Além de salas de aula, a unidade possui auditório, laboratórios, refeitório, biblioteca, quadra poliesportiva, estacionamento e diversas áreas destinadas para pesquisas científicas e atividades práticas.

A cerimônia de inauguração terá ainda a participação de reitores e reitoras da Rede Federal. Os gestores integram o Conselho Nacional de Instituições de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). Também é esperada a presença de autoridades públicas e representantes de instituições privadas.

Campus Transacreana

Instalado na antiga Escola da Floresta Roberval Cardoso, o campus na Transacreana é a nova unidade do Ifac que receberá as atividades educacionais do antigo campus Avançado Baixada do Sol, que ficava localizado no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

O espaço, que foi doado pelo Governo do Acre, por meio do Instituto Dom Moacyr Grecchi, será a maior unidade agrícola da Rede Federal na Região Norte.

Com a mudança, o Ifac proporcionará a oferta de educação profissional, científica e tecnológica na maior área produtiva rural do estado, onde vivem mais de 10 mil famílias.

Atualmente, o campus do Instituto Federal do Acre na Transacreana oferece ensino médio integrado aos cursos técnicos em Alimentos e em Recursos Pesqueiros, cursos técnicos subsequentes em Agroecologia e Zootecnia e pós-graduação lato sensu em Agricultura Familiar.

Inauguração do novo campus Baixada do Sol (Transacreana)

Data: 12 de abril (sexta-feira)

Horário: 09h

Local: Campus Baixada do Sol – Transacreana (Rodovia AC-90, Km 20 – Rio Branco)