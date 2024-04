Inscrições BBB 25: Como fazer inscrição? TV Globo abre inscrição para próxima edição

A próxima temporada do Big Brother Brasil (BBB) está gerando grande expectativa entre os fãs do programa, mesmo com o ‘BBB 24’ ainda em exibição. Com estreia prevista para janeiro de 2025, o ‘BBB 25’ já promete inovações desde o começo, trazendo uma novidade empolgante. Tadeu Smith anunciou que as inscrições começam nesta segunda-feira (15).

INSCRIÇÕES BBB 25

Para 2025, as inscrições para o BBB serão em dupla, gerando grande interesse entre os espectadores. A nova dinâmica permite que amigos, familiares e casais participem juntos do reality show.

O processo de inscrição é simplificado, com os candidatos fornecendo dados de ambos os CPFs e escolhendo uma cidade para a seletiva regional. Cada dupla só pode se inscrever uma vez e não é possível trocar de parceiro após o cadastro.

A dinâmica do programa ainda é desconhecida, deixando os espectadores curiosos sobre como a interação entre as duplas afetará o jogo e as relações na casa. Mais detalhes sobre o BBB 25 serão revelados por Tadeu Schmidt durante o BBB 24.