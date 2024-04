IPAM lança filme sobre cacique Raoni, maior liderança indígena do país

O IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), em parceria com o Instituto Raoni, lança o minidocumentário “O Chamado do Cacique: Herança, Terra e Futuro”.

O evento de abertura será no dia 23 de abril, a partir das 18h, na Caixa Cultural de Brasília; e contará com a presença de lideranças indígenas, representantes do governo e cientistas, além de uma mostra cinematográfica de curta metragens produzidos por diretores indígenas.

O minidocumentário continuará sendo exibido até o dia 26 de abril, na própria Caixa Cultural de Brasília.

A gravação do filme ocorreu durante reunião organizada, em julho de 2023, pelo cacique Raoni Metuktire, chefe do povo Kayapó, com vários indígenas na aldeia Piaraçú, no Mato Grosso, em prol do futuro do planeta.

“Para que eu possa novamente motivar eles a continuarem com a luta…Eu peço que todos me apoiem, para que eu possa novamente reunir os povos indígenas”, afirma o cacique no curta.

O minidocumentário ainda ilustra histórias pessoais que revelam a importância dos povos originários e trata das ameaças aos direitos e cultura deles. Além disso, aborda a transição para uma nova geração de líderes e o surgimento de lideranças entre as mulheres indígenas.

“O objetivo do minidocumentário se expandiu. Ele se tornou, ao mesmo tempo, uma celebração para o cacique Raoni, pela sua contribuição na defesa dos direitos humanos e preservação ambiental, além de um megafone para amplificar as vozes dos povos indígenas, atravessando as fronteiras de seus territórios.” Lucas Ramos, coordenador do Amazoniar no IPAM e diretor do documentário

“A ideia inicial era apenas documentar o evento, essa grande reunião, mas acabou que encontramos novas personalidades, assuntos e vozes. A partir disso, entendemos que precisávamos ampliar o alcance”, relembra Lucas Ramos.

Cacique Raoni

Raoni é conhecido mundialmente como uma das principais vozes em defesa dos povos indígenas e da Amazônia. O líder recebeu o título de Membro Honorário da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) em 2021; e chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2020.

A influência dele nas decisões políticas sobre o tema começou na Assembleia Constituinte, quando levou dezenas de kayapós a Brasília para pressionar a aprovação de uma Constituição que favorecia aos povos originários.

Depois disso, ganhou fama nacional e internacional, o que já lhe rendeu inclusive um filme indicado ao Oscar e exibido no Festival de Cannes.

Amazoniar

Lançado em 2019, o Amazoniar é uma iniciativa do IPAM para promover um diálogo mundial sobre o bioma.

O maior propósito do projeto é ser um canal de conhecimento e um palco para a comunidade global interessada em mergulhar em diferentes características da região, por meio de uma abordagem cultural, informativa e artística, visando a informar, atrair, provocar, inspirar e conscientizar.

“Para oferecer essa contribuição à humanidade, os seus direitos, territórios e tradições precisam ser respeitados. Somente assim, por meio de seu modo de vida, poderão contribuir significativamente para o equilíbrio climático global”, completa o diretor.

Lançamento

Estreia do documentário “O chamado do cacique: herança, terra e futuro”

Quando: 23 de abril de 2024

Horário: das 18h às 22h

Local: Caixa Cultural de Brasília (SBS Quadra 4, Lotes 3/4 – Asa Sul, Brasília/DF)

O evento é gratuito e não requer inscrição, mas está sujeito à lotação máxima da Caixa Cultural de Brasília.