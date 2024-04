Jogo clássico de tiro do PS2 custa menos de R$ 7 no Steam; aproveite

Conhecida por trazer aos jogadores um verdadeiro mundo de assassinatos, a série Hitman tem andado em alta desde que a IO Interactive se tornou um estúdio independente. No entanto, muito antes de isso acontecer, o Agente 47 já estava se consagrando com experiências que misturam tiro, furtividade e muito planejamento.

Lançado em maio de 2006, Hitman: Blood Money continua sendo até hoje um dos episódios mais marcantes de toda a franquia. Ele estabeleceu as bases da fórmula que a desenvolvedora segue até hoje, mostrando ambientes bem planejados e um sistema de notoriedade inovador — e ele pode ser adicionado à sua coleção no Steam por menos de R$ 7 até o dia 22 de abril.

Hitman: Blood Money está com um desconto imperdível

Enquanto o preço cheio do game (R$ 32,99) já é considerado barato para os padrões atuais, o FPStival do Steam ajudou a derrubá-lo ainda mais. Durante o período promocional, a versão completa do título pode ser adquirida por somente R$ 6,59 na loja, resultado de um desconto de 80% — clique aqui para aproveitar!

A versão disponível na plataforma é a original, que não chegou a receber o tratamento HD especial para a estreia no PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. No entanto, quem tem uma máquina moderna pode jogar o game com ótimo desempenho e visuais agradáveis sem precisar de upgrades.

Requisitos do game

Mínimos

Windows® 2000/XP

Pentium 4 1.5Ghz ou Athlon XP equivalente

512MB RAM

GPU GeForce FX ou Radeon 9500 (ou superior)

5 GB de espaço em disco

Teclado e mouse compatíveis com Windows 2000/XP

Recomendados

Pentium 4 2.4Ghz ou Athlon XP/64-bit equivalente

1024MB RAM

NVIDIA GeForce 6800 ou ATI X800

5 GB de espaço em disco

FPStival traz outras ofertas imperdíveis

Durante o período promocional, outros jogos da franquia Hitman também estão em promoção, e o pacote com seus cinco primeiros capítulos sai por somente R$ 48,77. O valor funciona de forma dinâmica, diminuindo automaticamente caso você já tenha algum jogo oferecido pelo Steam.

O FPStival da loja também traz uma seleção vasta de outros games de tiro bastante interessantes. Entre eles está Black Mesa, um remake do primeiro Half-Life produzido pela Crowbar Collective que pode ser adquirido por somente R$ 7,39. Além de trazer visuais atualizados para a história de Gordon Freeman, o game também adapta controles e traz desafios revisados.