Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira (18/4) para falar sobre o caso que chocou o Brasil, no qual uma mulher foi presa após levar o cadáver do tio, Paulo Roberto Braga, a uma agência bancária do Rio de Janeiro para tentar um empréstimo.

“Quando eu morrer, não quero ninguém zanzando com meu corpo por aí para pegar empréstimo. Está ouvindo, dona Renata [amiga de Jojo]? Já estou avisando para os parentes, para os amigos, para todo mundo. Meu nome está sujo, sujíssimo. Tia Paulinha agradece”, declarou a cantora. Na sequência, Jojo Todynho demonstrou sua indignação com o caso. “Gente, vou falar uma coisa para vocês, é cômico, mas é desesperador. Senhor, para a Terra que eu quero descer. Vou descer de rapel. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Mas tem um monte de gente que está devendo os outros, a gente vai cobrar e fica se fingindo de morto. Não está passando batido, não.”