Jojo Todynho usou as redes sociais para falar com os seguidores nesta quarta-feira (3/4). A artista foi questionada sobre o motivo de ajudar a funcionária que a auxilia nas tarefas domésticas e se irritou com a ideia de deixar a empregada fazer tudo sozinha.

“Toda vez que eu posto que estou fazendo alguma coisa em casa, varrendo ou cozinhando, sempre vêm algumas [pessoas] perguntarem: ‘Ué, Jojo, você não tem uma ajudante?’ Eu tenho uma ajudante, mas isso não me impede de fazer, o que tem para fazer. Tenho uma ajudante, não uma mucama!”, disse a artista. “É uma ajudando a outra, não tem esse negócio de que só por eu ser patroa que eu não faço nada. A pessoa que tem esse tipo de pensamento muitas vezes não tem as coisas, porque se tiver, vai querer fazer os outros de capacho. Loucura!”, concluiu Jojo Todynho. A palavra mucama, proferida por Jojo Todynho, era utilizada durante a época da escravidão de pessoas pretas no Brasil para se referir a mulheres que eram forçadas ao trabalho doméstico. Atualmente, o termo é alvo de discussões raciais e não é muito recomendado.