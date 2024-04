Jornalista Douglas Richer marca presença no baile de aniversário do estilista Walério Araújo em SP; FOTOS

Na sexta-feira (12), o jornalista Douglas Richer, renomado profissional do site ContilNet Notícias e TV Rio Branco, representou o Acre no badalado baile de aniversário do estilista pernambucano Walério Araújo, que comemorou seus 54 anos em grande estilo na cidade de São Paulo.

O evento, batizado pelo nome de “Cabeça feita”, foi realizado no Clube Hotel Cambridge, no centro histórico da metrópole paulista, e reuniu uma constelação de personalidades, incluindo famosos e amigos próximos do aniversariante, todos usando acessórios personalizados, uma marca de Walério.

A noite foi permeada por uma atmosfera de glamour, marcada por performances artísticas e uma trilha sonora vibrante de música eletrônica. Com exclusividade, o ContilNet Notícias traz aos seus leitores registros exclusivos de alguns dos momentos mais memoráveis do evento, capturando a energia contagiante e as celebrações em torno do aniversário de Walério Araújo.