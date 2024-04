Líder da oposição e filho de deputado; veja quem escolheu o partido de Gladson para as eleições

O Progressistas terá 22 nomes disputando pouquíssimas vagas na Câmara Municipal de Rio Branco nas eleições deste ano. Entre a lista lotada de nomes fortes, o partido terá 3 candidatos à reeleição. São eles: N.Lima, que já foi presidente do parlamento-mirim, Samir Bestene e Elzinha Mendonça, que deixou o PSB para concorrer a mais um mandato pelo PP a convite da deputada federal Socorro Neri, que inclusive, foi a maior articuladora para definir os nomes que iriam compor a lista final. Como presidente municipal do partido, a deputada teve carta branca do governador Gladson Cameli para encabeçar as articulações.

Plano audacioso

O Progressistas na capital tem um plano audacioso. Segundo a deputada Socorro Neri, em entrevista exclusiva à coluna, o partido quer eleger pelo menos 5 vereadores.

“Pela análise feita em relação ao potencial de votos dos pré-candidatos, estamos estimando a eleição de 5 vereadores e vereadoras, e trabalharemos para isso”, disse.

Disputa acirrada

Ou seja, se mantermos a lógica, além dos 3 vereadores que vão buscar a reeleição, o Progressistas se articula para eleger outros 2. Mas é aí que a coisa aperta. Acontece que tem muitos candidatos com claras chances de se eleger, o que torna a chapa do PP uma das mais concorridas.

Protegida

É o caso da ex-presidente, Iteracre, Gabriela Câmara. Filha da deputada federal Antônia Lúcia e nora do deputado estadual e líder do Governo na Aleac, Manoel Moraes, ela é um dos fortes nomes que disputará as eleições sobre as asas do governador Gladson Cameli.

A regra

Por ser uma chapa concorrida, alguns candidatos sabem que vão entrar na disputa apenas para puxar votos e ajudar a eleger outros. É nessas horas que a troca de favores começa a rodar. Se vai comer do meu pirão, tem que provar do cinturão. A regra é clara.

Correu

Outro nome forte é o da mulher do deputado André da Droga Vale, a empresária Lucilene Vale, que vai disputar o cargo pela primeira vez. Ela até tentou concorrer pelo Podemos, partido do marido, mas viu que era um barco furado e correu para o Progressistas de última hora.

Tal pai, tal filho

O filho do deputado estadual licenciado e atual secretário de Agricultura, Luis Tchê, também é outro na lista do Progressistas com política no sangue: Felipe Tchê. A candidatura dele no PDT, partido do pai, foi rifada. Os candidatos do partido ameaçaram se debandar para outra sigla se o filho do secretário se candidatasse pelo partido. O motivo: o risco de Tchê colocar todas as fichas e recursos apenas na candidatura do filho.

Já conhecido

O ex-presidente do Sindicato das Empresas de Terceirização, Bruno Moraes, é outro nome que vai concorrer ao cargo de vereador. Com as bênçãos do deputado Fagner Calegário, ele chegou a disputar uma cadeira na Câmara de Rio Branco em 2020. Mesmo sendo um dos mais votados, ficou de fora por conta da legenda. Em 2022, teve mais de 5 mil votos para deputado federal. Bruno trilha um caminho que pode levá-lo a ser um dos mais votados neste ano.

Braço direito da Saúde

Quem também vem forte é José Augusto Aiache. Ele disputa o cargo como braço direito do secretário de Saúde Pedro Pascoal e tem as bençãos do deputado Adailton Cruz.

Veja a lista completa dos 22 candidatos a vereador pelo Progressistas, obtidas com exclusividade pela coluna:

1. SAMIR BESTENE

2. CAPITÃO N. LIMA

3. THIAGO RIBEIRO

4. ALUZIO VERAS

5. BRUNO MORAES

6. FELIPE SCHAFER TCHÊ

7. AYACHE DA SAÚDE

8. ELIELTON CAVALCANTE

9. HÉLIO NASCIMENTO

10. RAFAEL LOPES

11. RABELO GOES

12. DOUGLAS LEANDRO

13. RONDINEY DOURADO

14. ALEX CRISTIANO

15. LUCIMARA GIROTO

16. JOANA DARC

17. LUCILENE VALE

18. ELZINHA MENDONÇA

19. GABRIELA C MARA

20. PAULA CORAÇÃO

21. PRISCILA PAULINA

22. MARILITA SANTOS