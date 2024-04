Alexis Mac Allister foi novamente o destaque do Liverpool. O argentino marcou um golaço para desempatar o jogo aos 30 do segundo tempo com uma bomba de fora da área. Esse foi o sétimo gol na temporada e o quinto nos últimos sete jogos.

O jogo

O jogo já começou com um susto. Logo aos 30 segundos, McAtee teve uma chance clara de abrir o placar, mas Kelleher fez um milagre com os pés para impedir a possível zebra. A partir desse momento, começou o domínio do time casa.

Aos 16, Darwin Nuñez pressionou o goleiro Grbic, que tentou dar um chutão, mas a bola bateu no uruguaio e voltou direto para o gol do Sheffield: 1 a 0. No início da segunda etapa, Bradley desviou contra o próprio gol e deixou tudo igual no placar.

Depois de muitas tentativas frustradas do time, Mac Allister recolocou o Liverpool a frente do placar com um golaço de fora da área. Já na reta final, Gakpo marcou o terceiro para garantir a vitória em Anfield.

Chelsea 4 x 3 Manchester United

Chelsea e Manchester United protagonizaram um grande jogo. O time de Londres virou a partida para 4 x 3 em dois minutos, com hat-trick de Palmer.

Com o resultado, Chelsea e Manchester United seguem na 6ª e 10ª posição, respectivamente, com 43 e 48 pontos.