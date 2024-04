Mais de 1,7 mil urnas eletrônicas antigas são descartadas pelo TRE no Acre

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) enviou 1.753 mil urnas eletrônicas antigas para o descarte ecológico. Os dispositivos são do modelo de 2009 e já não eram utilizados desde as Eleições 2022. Além das urnas, as baterias e outros materiais foram recolhidos por uma empresa especializada em recuperar este tipo de produto.

De acordo com o TRE-AC, o material será desmontado e separado para reciclagem, incluindo as partes de metal, plástico, placas, cabos, borrachas e outros. Ao g1, o TRE afirmou que o peso total do material chega a 12 mil quilos.

Após a votação de 2022, os equipamentos ficaram guardados nos cartórios e foram recolhidos gradativamente para reciclagem. “As urnas são projetadas com vida útil de aproximadamente dez anos e, depois do período, são substituídas por equipamentos mais modernos, a exemplo das máquinas nas versões 2020 e 2022 produzidas nos últimos anos”, comunicou o TRE-AC.

Neste ano, nas eleições, devem ser usadas 1.168 urnas do modelo de 2020 e outras 1,7 mil de 2022, com um total de mais de 2 mil equipamentos em todo o estado.