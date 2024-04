Marcia Abreu traz cliques do casamento de Nara e Mustafa e da 3ª Feijoada do Barracão

Interina: Cláudia Souza

HOLIDAY

A jornada de Ticiana Abomorad com as filhas Vitória e Maria Clara Tavares, soa como uma verdadeira aventura europeia, repleta de descobertas e memórias inesquecíveis. Londres, é o destino perfeito para quem pretende fazer uma viagem ao velho continente, com opções de cultura, lazer e compras.

Ao fundo um dos pontos turísticos, o Big Ben é um grande sino instalado na torre noroeste do Palácio de Westminste.

VIVAS PARA MARI!

Mariana Klemer recebeu vários convidados, entre amigos e familiares, para comemorar seu aniversário, nesta quarta-feira, dia 17 de abril. O local escolhido para a comemoração, foi a Confraria Gastro Bar, a noite foi animada pela banda Machine Blues. Durante todo tempo, a aniversariante transbordava felicidade e alegria, deixando transparecer em todos os abraços e beijos que recebia de seus convidados.

Mariana na foto com o amigo Roberto Maia.

BODAS

No dia 27 de março, o jovem casal Nara Júlia Mesquita Anute e Mustafa da Silva Anute Júnior trocaram alianças, com o casamento civil, que aconteceu no Cartório de Registro Civil de Rio Branco. A cerimônia, marcada por grandes momentos de alegria, felicidade e emoção, contou com a presença dos pais e padrinhos dos noivos, que desfrutaram desta significativa comemoração.

Os noivos pelo olhar do fotógrafo Kelvisson Monteiro

BARRACÃO

Badaladíssima a 3ª Feijoada do Barracão, realizada no dia 13 de abril, no Gran Reserva Oficial. As atrações são Felipe de Paula, Vini Rodrigues, Jadson Santos, Samba Brothers, Thales e Thiago.

Por lá registramos as seguintes presenças.

Daniel e Maykeline Maia

Mirna Nemetala, Dito Saturnino, Paula Dossa e Gigi Hanan

Os anfitriões Dirceu Zamora e Renata Messias com um grupo de amigos.

NESCEU

Em São Paulo, para paparicar o mais novo integrante da família o Os avós Luiz e Duda Lessa, que nasceu dia 11 de abril, José tem 50cm e pesa 3.625kg, e é filho dos médicos Analu Lessa e José Raposo.