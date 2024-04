MC Dieguin Md morre afogado ao gravar conteúdo para as redes sociais

“Para vocês que eram fãs do Diego, quem fala é o irmão dele. Hoje recebemos a triste notícia de que ele foi nadar em um rio e não voltou. Depois de cerca de duas horas, o corpo dele foi encontrado”, disse o irmão em um vídeo comovente.

“Eu estou com o celular dele e queria agradecer a todos pelo apoio”, continuou. “Ele era uma pessoa que me motivava sempre a ser como ele, a buscar o sucesso, não desanimar e correr atrás dos meus sonhos. Meu irmão me apoiou muito nessa vida e tenho certeza que ele está em um bom lugar”, finalizou.

De acordo com a Polícia Civil, Dieguin MD estava gravando um vídeo para as redes sociais quando se afogou. O caso foi registrado como “morte suspeita” e está em investigação.

Horas antes de sua morte, o cantor ainda compartilhou momentos felizes em seus stories do Instagram, mostrando-se tomando açaí com um amigo.

Max Drumond, empresário de MC Dieguin, também lamentou a morte do cantor em um post comovente nas redes sociais.

“Minha estrela virou um anjo. Ele me escolheu para ser seu empresário e eu o adotei como meu filho. Pudemos realizar muitos dos seus sonhos e hoje, com muito pesar, me despeço dele, um ser excepcionalmente talentoso e, sem dúvida, a pessoa que mais me ensinou sobre lealdade e respeito”, escreveu Drumond.