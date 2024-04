Mesmo com queda nos casos de dengue, em 3 meses, Acre já tem 60% do total notificado em 2023

De acordo com os dados disponíveis no painel de monitoramento de casos de dengue, no Observatório em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o Acre já registra 19.327 notificações suspeitas da doença em menos de três meses.

O valor total do primeiro trimestre de 2024 equivale a cerca de 60% do total de notificações registradas em todo o ano de 2023, que foi 31.518 casos suspeitos.

Somente nos nove primeiros dias de abril já foram notificados 223 casos suspeitos de dengue. Nestes 100 primeiros dias de 2024, a capital acreana, Rio Branco, foi o município acreano que mais teve notificações, com 8.412, no total.

Redução nos casos graves

Apesar do alto número de notificações de suspeitas de dengue, o estado apresentou queda no número de casos graves da doença. Dados divulgados pelo Centro de Operação de Emergências (COE) apontam que nos três primeiros meses de 2024 a redução foi de 80%.

LEIA MAIS: Acre reduz número de casos graves de dengue e não registra mortes em 2024; saiba mais

O registrou apenas três casos graves da doença, enquanto no mesmo período, em 2023, quando foram registrados 15 casos graves de dengue.

Outro dado importante apontado no boletim foi o de incidência de dengue, que nos três primeiros meses de 2024 chegou a 758,1, para cada 100 mil habitantes contra 261,5, no ano passado.