“Minha preocupação com a pesquisa”, ironiza Bocalom ao morder pastel azul; veja o vídeo

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL) compartilhou um vídeo neste domingo (14) ironizando uma recente pesquisa eleitoral que o coloca em segundo lugar na disputa pela prefeitura. O vídeo, que circula nas redes sociais, foi gravado durante uma visita do prefeito na Boutique do Pastel, acompanhado pela namorada, Kelen Nunes, e alguns amigos próximos.

A pesquisa divulgada pela A Tribuna/Data Control mostra Marcus Alexandre com 40,4% das preferências, à frente do atual prefeito Tião Bocalom (PL), que registra 31,5% das intenções de voto. Os outros candidatos aparecem com percentuais bem menores: Coronel Ulysses (União) tem 5,2%, Emerson Jarude (Novo) 5%, Alysson Bestene (Progressistas) 3,7%, e Roberto Duarte (Republicanos) 2,8%.

No vídeo, Bocalom expressa sua “preocupação” com os resultados da pesquisa de uma forma sarcástica, sugerindo que a realidade percebida nas ruas é bem diferente da retratada pelos números divulgados. “Minha ‘preocupação’ com a última pesquisa”, disse o prefeito com um sorriso, antes de morder o pastel azul, “A realidade que é vista em resposta ao nosso trabalho é bem diferente”.