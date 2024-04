Miss e Mister Tarauacá compartilham destino solidário da premiação em entrevista exclusiva ao ContilNet; VÍDEO

Na noite do último sábado, Tarauacá foi palco de um evento cheio de brilho e emoção, com a eleição da nova Miss e do novo Mister. Em um resultado emocionante, Daiane Farias, uma dedicada funcionária pública de 22 anos, e Marcelo Vasconcelles, um carismático representante comercial de 29 anos, foram coroados Miss e Mister Tarauacá 2024.

Após a cerimônia de coroação, o jornalista Douglas Richer, do site ContilNet, teve a oportunidade de conversar com os recém-eleitos representantes da beleza tarauacaense.

Em uma entrevista descontraída, Daiane e Marcelo compartilharam não apenas a emoção da conquista dos títulos, mas também revelaram seus planos para as premiações, ambos faturam o valor de $3200 cada.

Com os olhos cheios de emoção, Daiane revelou sua generosa decisão de destinar metade de seu prêmio para ajudar um primo em tratamento contra um tumor agressivo. “Quero disponibilizar a metade do meu prêmio para ele, para ajudar em seu tratamento. E a outra metade, quero me preparar para o Miss Acre”, compartilhou a Miss Tarauacá, demonstrando seu comprometimento com sua família e sua comunidade.

Por sua vez, Marcelo Vasconcelles expressou sua intenção de utilizar sua premiação para auxiliar crianças carentes da região. “Vou ajudar algumas crianças que eu conheço, elas vivem em dificuldades. Eu vou ajudar a fornecer alimentos para elas”, afirmou o Mister Tarauacá, revelando sua generosidade e vontade de fazer a diferença na vida dos menos favorecidos.

Com gestos nobres e corações generosos, Daiane e Marcelo mostram que a verdadeira beleza vai além do exterior, refletindo-se também em atos de solidariedade e compaixão. Que suas iniciativas inspirem outros a seguir seus exemplos e a contribuir para um mundo mais justo e solidário.

CONFIRA O VÍDEO: