Modelo acreana Gaby Dobbins brilha na revista internacional; veja fotos

Natural de Sena Madureira, no Acre, Gaby Dobbins, conquistou os holofotes ao ser destaque na renomada revista internacional Stories Collective. Sua participação no editorial Fashion Futures foi marcada por uma série de fotos capturadas em Atibaia, no Brasil, revelando não apenas sua beleza singular da mulher acreana, mas também seu compromisso com questões como sustentabilidade, rastreabilidade e inclusão.

O editorial Fashion Futures, segundo a revista, concentrou-se em oito marcas nacionais de moda, todas elas beneficiárias do apoio do @instituto_cea em diferentes momentos de suas jornadas. A iniciativa visou celebrar o compromisso de cada uma dessas marcas em criar moda de forma sustentável, sem comprometer os valores fundamentais de responsabilidade social e ambiental.

O Stories Collective, conhecido por sua missão de conectar o mundo físico ao digital, não apenas publicou o editorial, mas também promoveu uma exposição em São Paulo, oferecendo acesso gratuito a uma experiência imersiva tanto para os amantes da moda quanto para o público em geral.

As fotos de Gaby Donbins capturam não apenas sua elegância e presença cativante, mas também refletem o compromisso crescente da indústria da moda em abraçar valores que transcendem o meramente estético, abrindo caminho para um futuro mais consciente e inclusivo.

Veja fotos: