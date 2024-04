Modelos acreanas brilham em desfile no 57º São Paulo Fashion Week; VEJA O VÍDEO

As modelos Selena e Gaby Dobbins, originárias do Acre, conquistaram os holofotes da passarela do São Paulo Fashion Week durante o desfile da renomada marca Cria e Costura. O evento, em sua 57ª edição, celebrou o talento e a diversidade da moda latino-americana, e as acreanas se destacaram na passarela paulista.

Selena foi o centro das atenções na abertura do desfile, deixando uma marca indelével com sua presença cativante e elegância incomparável. Sua escolha para liderar o desfile da marca é um testemunho de sua habilidade e carisma no mundo da moda.

A transmissão ao vivo do desfile pela coluna Douglas Richer, em colaboração com a TV Rio Branco, trouxe para o público a oportunidade de testemunhar o brilho e o glamour do evento, destacando o talento das modelos acrianas em um dos palcos mais prestigiados da moda mundial.

O sucesso de Selena e Gaby Dobbins no São Paulo Fashion Week não apenas enaltece o talento individual delas, mas também ressalta a crescente presença e influência da moda regional no cenário internacional. Assista ao desfile e encante-se com o talento das modelos acreanas, que prometem continuar a brilhar nos palcos da moda global.