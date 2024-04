Moraes exige que o X descumpra leis do Brasil, reclama Elon Musk

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), acusou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de querer obrigar a plataforma a descumprir a legislação brasileira.

“As leis dos Estados Unidos impedem o X de participar de corrupção que viole as leis de outros países, que é o que Alexandre de Moraes está exigindo que façamos”, escreveu o bilionário, nesta segunda-feira (15/4), em seu perfil no X.

A declaração de Musk aconteceu ao comentar uma publicação da conta oficial do X que informa que a plataforma foi intimidada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para fornecer informações sobre as demandas do STF no Brasil.

“A X Corp. foi formalmente intimada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre as ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil em relação à moderação de conteúdo. Para cumprir suas obrigações de acordo com a legislação dos EUA, a X Corp. respondeu ao Comitê”, anunciou a rede social.

Não é a primeira vez que o bilionário ataca o ministro do STF. Nas últimas semanas Musk tem afirmado que Alexandre de Moraes atua como um “ditador” e que ele pretende “censurar” as redes sociais no Brasil.

Musk se posicionou contra determinações do STF que exigem a derrubada de contas na rede social X que infrinjam a legislação brasileira, como a divulgação de informações falsas ou a incitação a crimes de ódio.

“Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um lugar seguro ou, de outra forma, retirá-los de posições de responsabilidade. Depois disso, faremos um completo vazamento de dados. Eles foram informados de que serão presos”, alegou Elon Musk.

Em reação aos ataques do bilionário, Moraes incluiu Musk no inquérito que investiga a articulação de milícias digitais que divulgam informações falsas sobre o sistema eleitoral e o processo democrático.