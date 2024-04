Moto colide com caminhão e mulher tem fraturas em joelho e braço em Rio Branco

O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), na Rua Fares Fegalhi, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral em Rio Branco (AC). Jessica Cunha da Silva, 33 anos, solicitou um motociclista por aplicativo para ir em direção ao trabalho.

O motociclista por aplicativo identificado como Antônio Fabrício, informou que ao passar pela Rua Fares Fegalhi, a moto teria apresentado falhas no sistema de freios no momento em que passava um caminhão, inevitavelmente ocasionando uma colisão. Na batida ambos foram arremessados ao solo.

Populares que presenciaram o acidente imediatamente prestaram socorro e, logo ligaram para o Samu. Diante das informações repassadas para a regulação, foi enviada a ambulância de suporte avançado para dar atendimento na ocorrência.

Assim que os socorristas chegaram, todos os procedimentos foram devidamente realizados, estabilizando as vítimas e as encaminhando para o Pronto Socorro de Rio Branco. A médica plantonista da ambulância avançada do Samu, Dra. Denise Fontes, relatou que Jessica sofreu uma fratura no joelho e braço direito e algumas escoriações pelo corpo, porém seu quadro clínico era estável. Já o condutor da moto sofreu apenas algumas escoriações pelo corpo, ambos foram entregues no setor de trauma do PS, onde passaram por novas avaliações medicas.