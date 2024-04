MPAC leva atendimento de programas sociais a indígenas de aldeia no interior do Acre

Indígenas da Aldeia Boaçu, em Manoel Urbano, serão atendidos, nos dias 19 e 20 de abril, em uma nova edição do MP na Comunidade, executado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). A ação será realizada em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e o Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo.

A proposta é levar o programa sociais à localidade a fim de reduzir as barreiras do isolamento, contribuindo para a garantia de direitos e a promoção da cidadania para a comunidade. Para chegar à aldeia, as equipes devem se deslocar por aproximadamente três horas por via terrestre e mais dois dias e meio de barco pelo curso do Rio Purus.

Pelo menos 300 indígenas serão beneficiados com os serviços oferecidos durante a ação. O evento contemplará atendimentos oferecidos pelo MPAC, que estará presente com a Ouvidoria Geral e o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) com o “Projeto Txai – Atuação do MPAC na Defesa dos Povos Indígenas”.

Com a colaboração de instituições parceiras, serão disponibilizados também outros serviços essenciais, como emissão de documentos, atendimentos jurídicos do TJAC e atendimentos especializados da Funai. Haverá ainda a entrega de roupas doadas pela Receita Federal para a população atingida pelas recentes enchentes no Estado.