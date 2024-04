“Muito extraordinário”, diz Lula ao elogiar trabalho de Jorge Viana durante agenda na Colômbia

Foi encerrado nesta semana o Fórum Empresarial Brasil-Colômbia, em Bogotá, evento promovido pela ApexBrasil, agência de exportação presidida pelo ex-governador e senador do Acre, Jorge Viana (PT).

Promovido pela ApexBrasil e pela agência de promoção comercial ProColômbia, o Fórum Empresarial Brasil-Colômbia contou com painéis sobre temas importantes como tecnologia, reindustrialização e integração produtiva, segurança alimentar e infraestrutura. Cerca de 300 pessoas dos governos brasileiro e colombiano, além do setor privado e mais de 20 líderes de empresas de diferentes setores de ambos os países, participaram do Fórum.

Durante o discurso, na presença também do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e de 500 empresários colombianos, Lula fez elogios ao trabalho de Jorge a frente da Apex.

“Quero dizer que a Apex foi uma instituição criada por mim, no meu 1º mandato de presidente da República. E tem feito um trabalho muito extraordinário em todos os eventos que eu tenho participado em qualquer país do mundo. E quero cumprimentar o companheiro Jorge Viana”, disse o presidente.

Veja o momento: