Mulher é baleada na perna e busca refúgio em bar no Segundo Distrito

Na noite desta quinta-feira (18), uma mulher foi baleada na perna e correu para um bar em busca de ajuda no ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco, Acre.

A vítima, identificada como Elidevânia Gomes Soares, 40 anos, foi ouvida gritando por socorro após populares relatarem ter escutado um disparo de arma de fogo nas imediações. Elidevânia encontrou refúgio no Bar do Amor, onde clientes e funcionários prontamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas da viatura 06 responderam ao chamado e encontraram Elidevânia ao solo, visivelmente em choque e com dores intensas. Segundo informações da equipe de socorro, o tiro transfixou a tíbia esquerda da vítima, com orifício de entrada e saída, mas felizmente, não colocou sua vida em risco. Elidevânia foi encaminhada ao setor de traumatologia do hospital.