Mulheres contratam carro de som para cobrar dívidas e cena viraliza no Acre; veja o vídeo

Tarauacá, conhecido como a terra do abacaxi gigante e da mulher bonita, foi palco de uma cena inusitada nesta segunda-feira (8) que vem causando gargalhadas e comentários nas redes sociais no Acre.

Um grupo de mulheres de Tarauacá decidiu adotar uma abordagem criativa e ousada para resolver suas questões pendentes: contrataram um carro de som para fazer cobranças públicas. A cena mostra um carro de som percorrendo o centro da cidade, enquanto uma voz masculina ecoa mensagens diretas e sem rodeios.

“Luana, devolva a roupa que você pediu para usar no Natal e não devolveu. Graça, pague o perfume do avô e Cristiano, vamos pagar os espetinhos, vamos se limpar. Francisca, vamos pagar as lingeries”, gritou o locutor.

Apesar da situação ser levada na brincadeira pelos internautas, o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) considera crime utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer.